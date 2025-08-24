Por Agencias

Ciudad de México.- La reforma electoral propuesta por la mandataria Claudia Sheinbaum comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados en febrero, una vez que hayan concluido los foros de análisis sobre el tema que organizará la comisión presidencial, indicó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Estuve en una reunión, invitado por la comisión esta semana, y ya vi las fechas, los calendarios de esta probable reforma. Este año se van a realizar foros o audiencias en distintas partes del país, organizadas por la comisión y representadas por sus miembros”, dijo el legislador al reunirse en Toluca, Estado de México, con diputados guindas de la Quinta Circunscripción.

Según Monreal, “se pretende que a finales de año ya esté lista la propuesta de iniciativa y estarla sometiendo al Congreso en el segundo periodo de ejercicio legislativo, que arranca el 1º de febrero”.

Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que entre los puntos que Sheinbaum está interesada en incluir en la reforma electoral se encuentran disminuir recursos públicos para el financiamiento de los partidos políticos, que el año próximo alcanzará un monto de cerca de 8 mil millones de pesos; y recortar el costo de las elecciones y el gasto de los órganos electorales.

Asimismo, la mandataria federal busca diseñar “nuevas fórmulas para que la representación proporcional (los legisladores plurinominales) tenga mayor representatividad con los ciudadanos y que no obedezca sólo a los preferidos o selectos por minorías en los partidos políticos”.

Aunque todavía no se tiene definida dicha fórmula, dijo, “no es la idea terminar con la representación proporcional. Sería no sólo incorrecto, no es posible. Las minorías tienen que tener representación en el Congreso, en los órganos de representación popular”.

Lo que plantea Sheinbaum “es buscar fórmulas para que esa representación proporcional tenga mayor vinculación con la ciudadanía, mayor contacto con los ciudadanos, y que no obedezca sólo a que el presidente de un partido proponga la lista a sus incondicionales. Y ahí la comisión tiene que, con imaginación, revisar qué fórmulas pudieran presentarse para que la iniciativa se proponga y el Congreso decida”.

Monreal indicó que, tras la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones, el 1º de septiembre, al día siguiente se pretende analizar y aprobar la ley contra la extorsión, que modifica el artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión facultades para expedir una ley general de tipo penal que combata a ese ilícito en todo el país.

En los días posteriores, se abordarán las normas reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, como las leyes de Amparo, de Delincuencia Organizada y de lo Contencioso Administrativo, además del Código de Procedimientos Penales.

Como parte de la modificación o armonización de unos 30 instrumentos jurídicos que siguen pendientes de aprobarse, subrayó el morenista, también se analizarán en la Cámara las leyes relacionadas con Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de Salud, de Bienestar Animal y de Aduanas.

Posteriormente, el 8 de septiembre, la Presidenta enviará a la Cámara el paquete económico, que se compone por la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal. (Fernando Camacho Servín/La Jornada).