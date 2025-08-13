Por Agencias

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este martes su aviso de viaje para todo el territorio mexicano e instó a los viajeros estadunidenses a “no viajar” a Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima y Zacatecas, reconsiderar los viajes a otros ocho estados y tener “mayor precaución” en otras 16 entidades, incluida la Ciudad de México. Solo en los caso de Campeche y Yucatán, Washington recomendó a sus ciudadanos tomar “precauciones normales”.

De acuerdo a la escala del departamento de Estado estadunidense, el nivel uno significa tomar “precauciones normales”, el nivel dos “tener más cuidado” y el nivel tres pide “reconsiderar” el viaje y el nivel cuatro recomienda “no viajar”.

En los seis estados mexicanos incluidos en el nivel cuatro, donde se recomienda no viajar, el departamento de Estado argumenta que existe riesgo de violencia de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, que puede causar lesiones o la muerte de transeúntes; cita que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes fueron víctimas de secuestro.

Los estados con designación nivel tres, a los cuales se recomienda “reconsiderar el viaje”, son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, bajo la advertencia de actividades de “terrorismo, crimen y secuestro”.

En el nivel dos, que implica tener mayor precaución, se incluyen la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz.

Campeche y Yucatán son los únicos estados de la República mexicana en los cuales el departamento de Estado estadunidense considera que sus viajeros pueden considerar precauciones “normales”. (La Jornada y Agencias).