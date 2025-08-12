Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de una agenda local cargada de problemas urgentes, desde el desabasto de agua hasta el deterioro de calles y la falta de transparencia en el gasto público, hay una ausencia que se vuelve cada vez más ruidosa: la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Victoria.

Desde diciembre de 2023, Alejandro Montoya funge como presidente del Comité Municipal del PRI, sin embargo, desde que asumió el cargo no se le ve ni se le escucha. Quizá esté realizando trabajo interno, quizá, pero si es así, le ha faltado difusión, posicionamiento y presencia pública.

En el trabajo reporteril se ha intentado entrevistarlo en diversas ocasiones, enviándole mensajes durante meses y buscándolo físicamente, pero nunca responde. ¿Para qué se le ha requerido la entrevista? Para conocer qué está haciendo el PRI de Victoria en su papel de oposición; para que opine sobre la mala calidad de los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento, encabezado por segunda vez por Eduardo Gattás, ex priísta favorecido por Morena; para que exponga soluciones al desabasto de agua, calles en mal estado, y explicaciones sobre el uso del presupuesto municipal. Para que, en suma, como político del PRI manifieste si a ese instituto aún le preocupa la ciudadanía a la que tantas veces le han pedido el voto.

Pero nada. Ni una declaración. Ni una postura, ni una exigencia, mientras colonias enteras de la capital sufren semanas enteras sin agua potable durante semanas, calles destruidas, sin mantenimiento.

Mientras el presunto alcalde morenista viaja a Colombia en tanto la capital se hunde en abandono hay cero rendición de cuentas sobre el gasto público, inseguridad creciente en zonas populares, entre otros problemas, pero el PRI de Victoria sigue callado, en tiempos donde la oposición debería ser contrapeso, el silencio se vuelve complicidad. Y los victorenses merecen algo más que partidos ausentes.