Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La narrativa de unidad en Morena tambalea aunque en esta ocasión propia senadora Olga Sosa Ruiz reconoció públicamente lo que muchos ya intuían: no solo hay críticas externas por los lujos de algunos personajes morenistas (entre ellos la propia maderense) sino también hay fuego amigo que amenaza con fracturar al partido desde adentro.

En medio de señalamientos por las vacaciones ostentosas de figuras nacionales de Morena -en contraste con el discurso de austeridad republicana-, Olga Sosa no esquivó el tema: “El fuego amigo existe en todos los partidos, pero en Morena es indispensable cerrar filas”.

Pero ¿cómo cerrar filas cuando las grietas son cada vez más visibles? La legisladora por Tamaulipas urgió a resolver las diferencias de inmediato, no en vísperas de elecciones, sino ahora, antes de que las disputas internas erosionen el trabajo legislativo y la credibilidad ante la ciudadanía.

“La unidad es la mayor fortaleza que tiene Morena”, insistió, aunque reconoció que esa unidad hoy está en juego.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, y procesos locales en 2026, Olga Sosa subrayó que cualquier fisura debe enmendarse ya. “No un año antes, dos, tres, no, es de inmediato”, dijo, apelando al diálogo como única vía para recomponer el tejido partidista.

El mensaje es claro: Morena no solo debe enfrentar a la oposición, sino también a sus propios fantasmas. Porque si el fuego amigo no se apaga, podría incendiar las posibilidades de triunfo.