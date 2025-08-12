Por Agencias

García, Nuevo León .- La Fiscalía General de Nuevo León detuvo a dos menores de edad luego de que en redes circularan videos en donde ellos se ven matando a un perro por un supuesto ritual.

Se trata de Owen “N” de 16 años y Ana “N” de 17, ambos originarios del municipio de García, Nuevo León, quienes realizaron dichos actos sobre calle Hacienda Del Moral en la colonia Hacienda del Sol del mencionado municipio, ambos detenidos por delito de maltrato o crueldad contra animales domésticos.

De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, los responsables fueron detenidos en flagrancia luego de que los ciudadanos reportaron el incidente tras la viralización de un video de Instagram.

De acuerdo con el material audiovisual, uno de los jóvenes estaba degollando con un objeto punzocortante a un cachorro canino color blanco supuestamente por un ritual del cual no especificaron.

Ambos fueron llevados a un Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, en donde también se investigó la posible privación de la libertad del canino que fue víctima mortal de los menores.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se están realizando las investigaciones correspondientes. (Vianney Carrera/La Jornada).