Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio registrado la madrugada de este domingo en un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Burócratas del Estado provocó la muerte de tres mujeres, informó Protección Civil de Nuevo León.

Las víctimas del siniestro fueron dos menores y una mujer adulta, sin identificar aún, mientras que cinco personas más resultaron intoxicadas por el humo y una menor está reportada como desaparecida, añadió la corporación de auxilio.

Apuntó que el siniestro inició a las 5:28 horas en un inmueble localizado en el cruce de José María Mier y Adolfo López Mateos, al norponiente de Monterrey.

El fuego fue sofocado alrededor de las 7:05 horas, tras la intervención de corporaciones estatales, municipales y de Bomberos de Nuevo León. Protección Civil de Nuevo León mencionó que dentro de las labores, en el lugar se evacuaron a 10 personas; sin embargo, dos menores perdieron la vida dentro del centro y una mujer adulta falleció posteriormente en un hospital.

Las cinco personas intoxicadas, entre ellas adolescentes y adultas jóvenes, fueron identificadas como:Joselyn Ariel Tamez Barbosa, de 18 años de edad; Ariana Badillo, dev34; Daniela Nicole de la Cruz Martínez, de 13; Dayana Yaretzi Gaona Morales, de 13 y Saraí Zúñiga Ramos, de 15.

Las autoridades informaron que los intoxicados fueron atendidos en un área segura y descartaron más riesgos, tras controlar las llamas.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, Bomberos, Cruz Roja, el CRUM, así como elementos de la Policía de Monterrey y servicios periciales para hacerse cargo de las diligencias correspondientes, aunado a la investigación sobre el origen del incendio. (Agencias).