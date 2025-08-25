Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una amplia trayectoria que incluye haber sido diputada federal, ex dirigente estatal del PRI, hermana del subcomandante Marcos y actual legisladora local, Mercedes del Carmen Guillén Vicente lanza una advertencia que sacude el tablero político de Tamaulipas: El fuego amigo dentro de Morena podría acabar con su poder inusitado.

“Ni nosotros nos atrevimos a tanto”, sentencia la priísta, al referirse al nivel de confrontación interna que observa en el partido guinda.

Desde su curul en el Congreso del Estado, Guillén Vicente percibe una guerra soterrada entre facciones morenistas que buscan quedarse con el control absoluto. “Hay alguien, o algunos, que no quieren permitir que otro grupo se quede con todo el pastel”, afirma.

Pero lo más inquietante, según la legisladora local del PRI, es que el golpeteo no parece venir del interior: “Alguien mueve los hilos desde afuera. No se observa capacidad de nadie para obtener documentos tan delicados como facturas, fotografías y todo lo que ha salido a la opinión pública”.

La diputada del Revolucionario Institucional no descarta que este escenario de desgaste y escándalos termine por pasarle factura a Morena en las elecciones intermedias de 2027.

“Les va a pasar lo que a nosotros en su momento: un voto de castigo y una caída estrepitosa”, advierte.

Guillén Vicente señala que el partido en el poder ha caído en excesos que contradicen su propio discurso: “Su eslogan es no robar, no mentir y no traicionar a la gente, pero se vincula con grupos delictivos a algunos personajes”.

Aunque evita señalar directamente a los personajes de Morena que concitan el golpeteo hace énfasis en su hipótesis: “Lo que yo veo es un pleito entre ellos, un pleito soterrado”.

Respecto al inusitado poder de Morena, la legisladora redirecciona con ironía para robustecer su hipótesis y dice que como algo nunca antes visto en la historia política reciente, ese partido podría estar llegando a su punto de quiebre. “Sólo les falta la reforma electoral para quedarse con todo”.