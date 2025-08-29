Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, con sede en Los Mochis, vinculación a proceso en contra de Jesús “A”, José “G” y José “V”, por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que a Jeison “T”, por los mismos ilícitos, además de posesión de cargadores de uso exclusivo.

En días recientes, trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitieron la detención en flagrancia de estas personas en Los Mochis, Sinaloa, quienes circulaban en dos vehículos con reporte de robo, donde les aseguraron cuatro armas largas, una con aditamento lanzagranadas, 232 cartuchos para arma larga y siete cargadores.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba para obtener del Juez la vinculación a proceso, prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social Goros II, en Ahome, Sinaloa, y cuatro meses para la investigación complementaria, informó la FGR por medio del comunicado 573.