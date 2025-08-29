Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) en Tamaulipas fueron sometidos esta semana a una auditoría externa -la tercera en los últimos tres años-, como parte del sistema de gestión de calidad que busca garantizar eficiencia, transparencia y atención digna a la ciudadanía.

José de Jesús Arredondo, vocal del Registro Federal de Electores, explicó que esta revisión es realizada por una empresa independiente al INE y evalúa desde los planes estratégicos hasta el cumplimiento de requisitos en cada trámite, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio y credencial con fotografía.

«Desde que el ciudadano llega al módulo hasta que recibe su credencial, todo el proceso debe cumplir con estándares de calidad y seguridad. Por eso auditamos cada tramo”, señaló Arredondo.

El vocal destacó que el personal operativo -responsables, auxiliares y figuras técnicas- se encuentra en capacitación permanente, lo que permite aplicar criterios de validación con precisión.

Dijo que en el primer informe de esta auditoría no se registraron observaciones graves, lo que refleja el compromiso institucional.

Entre las recomendaciones recibidas se planteó incorporar acciones que favorezcan el medio ambiente, como digitalizar los comprobantes de trámite y enviarlos por correo electrónico o WhatsApp, en lugar de imprimirlos.

Esta medida, ya adoptada por otras instituciones, podría reducir el uso de papel y modernizar la atención.

“Cada auditoría involucra no solo al personal de módulos, sino también a vocales, jefes de oficina, cartógrafos y todos los que participan en el proceso. Es un ejercicio constante, al menos dos veces al año”, explicó.

La auditoría externa refuerza el compromiso del INE con la calidad operativa, la confianza ciudadana y la mejora continua, en un contexto donde la transparencia es clave para fortalecer la democracia.