Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de aquel país a una mujer de nacionalidad mexicana requerida por la Corte Federal para el Distrito Sur de California, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

De acuerdo con la versión oficial de la FGR, entre 2016 y 2017, Rosa “A” formó parte de una organización delictiva, en la que era responsable de traficar drogas de México a los Estados Unidos, y de su distribución en California y Nevada.

Posteriormente fue detenida en abril de este año en el estado de Jalisco, por lo que el Gobierno de México concedió la extradición de la reclamada al Gobierno estadounidense.

Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes designados para su traslado a ese país.