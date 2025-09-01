Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, brinda recomendaciones para tener un regreso a clases seguro y evitar ser víctima de algún ciberdelito o fraude en la red.

En el regreso a clases aumentan los trámites escolares en línea y la compra de útiles escolares en diferentes plataformas digitales, con esto los ciberdelincuentes buscan aprovechar la urgencia y la sobrecarga informativa de los usuarios para cometer delitos, algunas de las prácticas que se han identificado son: la suplantación de identidad de instituciones educativas, sitios web falsos de tiendas de útiles y uniformes, becas y apoyos inexistentes, ofertas falsas de dispositivos electrónicos y créditos sin tantos requisitos para gastos escolares.

Es por ello que la SSPC realiza las siguientes recomendaciones:

Validar toda la información directamente con las instituciones escolares correspondientes, utilizar sus canales oficiales de atención y contacto ciudadano.

• No realizar pagos a cuentas bancarias personales, siempre deben estar a nombre de la institución escolar.

• Comprar en establecimientos reconocidos en línea, los cuales puedan ofrecer facturas o comprobantes de compra, además de ofrecer garantía.

• Antes de pagar en línea, revisar que el sitio tenga conexión segura (inicie con “https://” y muestre el candado en la barra del navegador).

• No pagar por inscribirse a algún programa de beca.

• No compartir documentos de identificación personal sin verificar la autenticidad de los programas de becas en las instituciones correspondientes.

• Adquirir dispositivos electrónicos en cadenas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con respaldo de servicio de atención a clientes.

• No proporcionar ni depositar dinero para obtener un crédito.

• Verificar que la empresa que otorgue el crédito cuente con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Para mayor orientación, se puede consultar la Ciberguía en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC refrenda el compromiso de trabajar por el bienestar de la población y promover la seguridad en el ciberespacio.