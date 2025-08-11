Por Agencias

Ciudad de México.- Ante los intensos incendios forestales en Canadá, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó este domingo que partió desde Zapopan, Jalisco, un cuarto contingente con 102 combatientes a la norteña provincia de Saskatchewan para apoyar a los intensos trabajos de mitigación y extinción de fuegos.

Previo al inicio de esta misión, la Conafor precisó en redes sociales que a este nuevo contingente se les explicó los objetivos, las tácticas y las estratégicas que deberán ser cumplidas. Adicionalmente, apuntó, se hizo una dinámica de integración, revisaron su equipo de despliegue y acudieron a una presentación para conocer el protocolo de despliegues internacionales: situación de incendios en Canadá, pronósticos y responsabilidad de cada posición.

Con este nuevo envío, suman poco más de 340 elementos que son enviados al país vecino para auxiliarlo en esta crisis de incendios forestales. Indicó que en Saskatchewan se encuentran actualmente dos de las 12 brigadas que ya operan sobre terreno.

La Conafor ya había informado que las tres primeras brigadas con 240 combatientes, dos enviadas en julio y una en junio, han realizado actividades acorde a las necesidades de las zonas donde fueron desplegados, como la liquidación de incendios, combates directos en la zonas siniestradas, apertura de brechas cortafuegos, rastreo de puntos calientes, despliegue y recuperación de línea de mangueras e instalación de bombas Mark3.

Canadá enfrenta esta temporada de incendios muy importantes, que se han intensificado por la grave sequía que hay en la región. A estas labores de mitigación también se han sumado brigadas de Estados Unidos, Chile y Brasil, apuntó. (La Jornada).