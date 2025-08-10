Por Agencias
Tepic, Nayarit.- Un auxiliar de mantenimiento del Hospital Rural de la localidad de San Cayetano, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), identificado Irving N., fue detenido por haber instalado una cámara con forma de pluma en un baño para mujeres.
La micro cámara grababa audio y video de todas las personas que ingresaban a los sanitarios, incluyendo personal de la misma unidad médica.
Asimismo, aunque las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el caso, se sabe que el empleado fue puesto a disposición del Ministerio Público de Atención Temprana.
En tanto, el IMSS difundió un comunicado en el cual señala que está abierto a toda investigación hasta que se determine todo el proceso legal que se debe de tener en estas situaciones. (Myriam Navarro y Javier Santos/La Jornada).
Discussion about this post