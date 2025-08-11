Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- El kiosco de la Plaza de la Libertad, escenario de celebraciones y momentos históricos, está en proceso de reubicación para darle espacio a la batalla de 1829, que sirvió políticamente a las ambiciones del dictador Antonio López de Santa Anna.

El proyecto está a cargo del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, y propone utilizar el espacio que ocupa el kiosco para alzar un obelisco a la “Victoria de Tampico”.

En busca de apoyo, el plan será presentado a la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco Tampico, el miércoles 13 de agosto.

Sin embargo, la comunidad de investigadores y cronistas no ha sido consultada sobre este cambio ni se ha difundido el proyecto a toda la ciudad.

El pasado 31 de julio, el investigador Aurelio Regalado Hernández renunció al cargo de cronista de Tampico debido a problemas de salud, pero después de su partida protestó por la presencia de mercenarios de asuntos históricos.

“Hace falta que se nombren cronistas que analicen con método los contextos porque, de otra forma, no se pueden explicar muchas cosas de la historia, y las autoridades y la comunidad en general están expuestas a ser engañadas por aventureros”, dijo Regalado Hernández.

“Esa gente viene, miente, engaña y sorprende, y entonces se dan versiones acomodaticias de la historia y no obedecen de ninguna manera a las circunstancias de la época”.

Este sería el cuarto intento de construir un obelisco a la batalla de 1829 en ese lugar, ya que todos los anteriores fueron desestimados por los gobiernos de Eugenio Hernández Flores, Egidio Torre Cantú y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Detrás del proyecto está Rescate Histórico de México A.C., asociación fundada por militantes del PAN que han encontrado amparo en el gobierno morenista de Mónica Villarreal Anaya.

El 11 de septiembre de 1829, una campaña para reconquistar a México, al mando del brigadier español Isidro Barradas, fracasó en el puerto de Tampico después de 36 días de ocupación.

Pero Barradas, de acuerdo con la mayoría de los historiadores, se rindió por los rigores del hambre y la fiebre amarilla, que enfermó a mil de sus hombres, y no por la superioridad enemiga, que derivó en el ascenso de Antonio López de Santa Anna.

El grupo Rescate Histórico de México A.C. ha hecho de esta batalla una franquicia turístico-comercial, denominada la “Victoria de Tampico”. La gente del puerto se identifica poco con este significado.

El KIOSCO DEL PUEBLO

La Plaza de la Libertad era conocida así desde 1824, a solo un año de fundarse Tampico, Tamaulipas, ya que ahí atracaban las lanchas con la mercancía procedente de la región.

En 1843, en el centro de esta plaza, se planeó un monumento a Antonio López de Santa Anna, pero no se construyó más que el basamento y se dejó inconcluso.

Entre 1900 y 1903, con el auge del comercio marítimo, se construyó el primer kiosco con herrería y techo metálico, que armonizaba con los edificios de la zona.

Durante la remodelación de la Plaza de la Libertad, en 1960, se respetó el kiosco con sus características originales.

Luego, con la construcción del estacionamiento subterráneo de 1994, se reemplazó la antigua estructura por un nuevo kiosco.

El 25 de noviembre de 2006, ante más de cinco mil personas, el subcomandante insurgente Marcos dirigió un mensaje desde este kiosco durante la gira “La Otra Campaña”.

El 5 de julio de 2015, se celebró en este kiosco la primera boda gay en Tamaulipas.

Ahí, en la actualidad, se toman fotos los jóvenes graduados, las quinceañeras y las parejas que se casan, debido a los edificios históricos, estilo francés, que sirven de fondo.