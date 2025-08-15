Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a un reporte ciudadano, personal de la Guardia Estatal de Género arribó a un domicilio ubicado en la colonia Fraternidad en donde presuntamente la integridad de un niño de 11 meses de edad se encontraba en riesgo.

Al entrevistar a la progenitora, refirió que su ex pareja llegó a su domicilio, la agredió verbalmente e intentó llevarse al menor de edad.

La mujer y el niño fueron canalizados ante autoridades del Sistema DIF Tamaulipas y de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) para recibir el seguimiento y atención correspondiente a su caso.