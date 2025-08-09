Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), en colaboración con elementos de Fiscalía del Estado de Nuevo León, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis Enrique “C” por el delito de homicidio calificado.

El mandamiento judicial ejecutado por los policías de investigación tuvo su origen en los hechos registrados el 7 de febrero del 2020 en el municipio de Río Bravo.

Luis Enrique “C” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que en breve resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no permitir impunidad en los delitos que atentan contra la vida de los tamaulipecos”, indicó la dependencia en su versión oficial.