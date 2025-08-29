Por Blanca Esthela Hernández D.

San Antonio, Texas.- El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, participó en el NADBank Summit 2025, donde se anunció la creación del Fondo para la Resiliencia Hídrica (FRH), un instrumento de 400 millones de dólares destinado a financiar proyectos estratégicos de conservación y diversificación de fuentes de agua en la región fronteriza de México y Estados Unidos.

Durante su intervención, el secretario Raúl Quiroga reconoció que este nuevo instrumento permitirá mejorar los procesos de rehabilitación y modernización del sistema hídrico, al tiempo que contribuirá a disminuir el uso ineficiente del agua. Señaló que el Gobierno de Tamaulipas participará de manera activa y convencida, con el objetivo de rescatar volúmenes importantes de agua que podrán destinarse al abasto público urbano y agrícola.

Destacó también que bajo la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsa actualmente una inversión federal histórica de 7,200 millones de pesos en los Distritos de Riego 025 y 026, lo que permitirá fortalecer la productividad agrícola y garantizar un manejo más eficiente del recurso en Tamaulipas.

“Este instrumento que anunciamos hoy, y que NADBank pone sobre la mesa, sin duda representa oxígeno puro para mejorar todos nuestros procesos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica en general”, mencionó el secretario.

El anuncio del FRH fue encabezado por el director general del NADBank, John Beckham, en un foro que reunió a líderes y representantes de ambos países, entre ellos Tony Gonzales, representante del Distrito 23 de Texas en el Congreso de los Estados Unidos; Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua; así como integrantes de la oficina del senador estadounidense John Cornyn y de distritos de riego del sur de Texas.

Con esta participación, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar la cooperación binacional y trabajar por un manejo responsable, sostenible y justo del agua, en beneficio de la población tamaulipeca y del desarrollo regional.