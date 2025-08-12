Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La omisión de planes y mantenimiento hídrico en la mayoría de los municipios tamaulipecos amenaza con agravar las afectaciones durante la temporada de lluvias, advirtió la diputada Elvia Eguía Castillo.

Refirió incluso que el rezago podría dejar sin acceso a recursos federales clave para agua potable, drenaje y saneamiento.

La presidenta de la Comisión de Recurso Hidráulico en el Congreso local, lanzó una advertencia contundente: la mayoría de los municipios de Tamaulipas no han cumplido con la elaboración de sus planes de inversión hídrica, lo que pone en riesgo la llegada de fondos federales para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Además del rezago administrativo, Eguía denunció que tampoco se han realizado los trabajos preventivos necesarios en canales, drenes, represas y vasos lacustres.

“Las afectaciones ya se están viendo y podrían agravarse con las lluvias y huracanes”, alertó.

De los 43 municipios del estado sólo los 10 fronterizos han cumplido al ciento por ciento con la entrega de sus planes dentro del programa FAISMUN, mientras que el resto muestra avances mínimos, y algunos ni siquiera han iniciado.

La diputada morenista por Matamoros subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado o la Federación: “Las Comapas y los alcaldes también deben asumir su parte. No basta con pedir recursos, hay que aplicarlos correctamente”.

La legisladora reconoció avances en Matamoros, donde el gobierno municipal ha gestionado recursos ante Conagua y ha dado mantenimiento a canales y drenes, pero en otros municipios, como Reynosa, la situación es crítica.

“Ahí falta mucho. Incluso hay pendientes con el nombramiento de consejeros en el organismo operador”, señaló.

Recordó que los municipios están obligados a destinar parte del presupuesto federal al mantenimiento hídrico. “Desde el Congreso revisamos y autorizamos cada partida. Si no se están usando bien los recursos, tenemos que exigir cuentas claras”.

Por último dijo que “desde el Consejo que presidimos en las Comapas estaremos al pendiente de cada peso y cada obra”.