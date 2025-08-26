Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A unos días del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) enfrenta uno de los retos más urgentes: resolver los problemas eléctricos en 27 escuelas que aún presentan fallas por el colapso de transformadores, provocado por el uso intensivo de aires acondicionados ante las altas temperaturas.

“Fueron más de 400 transformadores afectados. Ya solo quedan 27 por atender, y el reporte es que estarán listos para el viernes”, informó el titular de la SET Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario aseguró que ninguna escuela está en riesgo de no abrir por falta de infraestructura, además de que el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) continúa con revisiones en campo para garantizar condiciones óptimas.

Las reparaciones en Tampico, tras las lluvias recientes, también avanzan. Aunque los procesos de reembolso por parte de la aseguradora ASEMEX son lentos – pueden tardar más de ocho meses-, Valdez García indicó que se han tomado medidas para que las afectaciones no interfieran con el inicio de clases.

En cuanto a la cobertura docente, Valdez García destacó que se han realizado más de tres mil nombramientos para garantizar que el primer día de clases no haya grupos sin maestros.

“Hicimos tres reuniones regionales con supervisores y jefes de sector para revisar faltantes. Estamos preparados para atender cualquier contingencia”, dijo.

El ciclo escolar arranca con una matrícula ligeramente superior a la del año anterior, con un crecimiento de aproximadamente 2 mil alumnos.

El gobernador Américo Villarreal iniciará formalmente el ciclo escolar en Soto la Marina, mientras que los secretarios y subsecretarios se desplegarán en los 43 municipios para acompañar el arranque.

Además, se mantiene el compromiso estatal con el programa de útiles escolares gratuitos, que este año representa una inversión superior a los 200 millones de pesos. La cobertura será total para los 605 mil alumnos de educación básica, y en 25 municipios se entregarán uniformes completos a más de 73 mil estudiantes.

ESTÁ LISTA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA RECIBIR MÁS DE UN MILLÓN DE ALUMNOS: ITIFE

Con más de 500 millones de pesos proyectados para este año y 224 acciones en marcha, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) asegura que el estado está preparado para el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

Sergio Castillo Sagástegui, director general del organismo, confirmó que las escuelas están listas para recibir a niñas, niños y jóvenes a partir del 1° de septiembre.

“Estamos trabajando en la construcción de nuevas aulas, cisternas, servicios sanitarios y subestaciones eléctricas, que han sido una necesidad prioritaria en muchos planteles”, detalló Castillo.

En lo que va de la administración del gobernador Américo Villarreal se han invertido más de mil 250 millones de pesos en infraestructura educativa, con un promedio anual de 430 a 450 millones distribuidos en más de mil 200 acciones.

Respecto a las afectaciones por lluvias en Reynosa y el sur del estado, el funcionario señaló que los daños fueron mínimos en infraestructura, aunque sí hubo pérdidas en equipamiento, por lo que la Secretaría de Educación, a través de la aseguradora correspondiente, ya atiende estos casos.

Sobre el crecimiento de la matrícula, Castillo explicó que las zonas con mayor demanda son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y la región cañera. En respuesta, se han construido entre 40 y 45 aulas nuevas, principalmente en nivel básico: inicial, preescolar, primaria y secundaria. “Seguimos atendiendo las solicitudes que nos hace el secretario Miguel Ángel Valdez. Ellos nos indican dónde se requiere obra nueva, y nosotros respondemos con infraestructura adecuada”.

La obra pública se extiende a lo largo y ancho del estado, y aunque los recursos se ejercen hacia finales del año, el avance ya es significativo. “Estamos en el octavo mes y llevamos un porcentaje muy fuerte. La infraestructura está lista, y seguimos creciendo conforme a las necesidades educativas de Tamaulipas”, concluyó.