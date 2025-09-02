Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- El zafarrancho entre policías de la Guardia Estatal y vecinos de la colonia Pescadores, con disparos al aire, la madrugada del domingo, es el fiel retrato del repunte de la inseguridad en Tampico y la zona conurbada.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENOE), del INEGI, la percepción de inseguridad en este puerto pasó de 29.7 por ciento a 31.5 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

Los tiempos de Tampico como una de las ciudades más seguras del país, al lado de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedaron en el recuerdo, y esta tendencia coincidió con los cambios de gobierno municipal y de mandos policiacos.

De acuerdo con el INEGI, en junio de 2024, el 21.4 por ciento de los tampiqueños percibían inseguridad en su zona. Pero un año después, en junio de 2025, era el 31.5 por ciento, esto es, diez puntos arriba.

El resultado más drástico ocurrió entre la población que experimentó conflictos o enfrentamientos, ya que pasó de 13.1 por ciento en junio de 2024 a 27.3 por ciento en junio de este año.

Otra señal apareció en julio y agosto de este año, con una tanda de robos en sectores residenciales como Guadalupe, Minerva y Petrolera, que fueron grabados por cámaras de videovigilancia, ante la seguridad deficiente.

También, el mes pasado, se sustrajeron 83 centenarios de oro de una residencia en el fraccionamiento Miraflores, mientras los dueños estaban de viaje, según el sitio Nmas Noticias.

Todos estos hechos han ocurrido en medio de reacomodos constantes de delegados de la Guardia Estatal en la zona, que han afectado la estrategia de vigilancia.

Alfredo Cantero Maldonado ocupó el cargo de enero a noviembre de 2024, y fue reemplazado por Consuelo Hernández Tovar.

La nueva delegada no duró más de cinco meses, y en abril de este año fue sustituida por Óscar Infante Sierra, quien ha tenido los peores resultados hasta ahora.

La madrugada del domingo, con disparos al aire, patrulleros de la Guardia Estatal se enfrentaron con una familia que regresaba de una fiesta, en el límite de las colonias Morelos y Cascajal.

MÓNICA VILLARREAL, NI ENTERADA

El video de policías armados mientras amenazan a mujeres se hizo viral en la zona, pero un día después de los hechos, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya dijo que no conocía el tema.

“No tengo conocimiento de esta situación”, respondió a la prensa. “Ofrezco informarme en este momento para poder dar una opinión al respecto”.

La presidenta municipal asistió a la inauguración del ciclo escolar en la Escuela Secundaria Federal Número 8.

A unos días de su primer año como alcaldesa, solo tres de cada diez tampiqueños percibe capacidad en el gobierno para “resolver las principales problemáticas de la ciudad” en materia de seguridad. En estricto sentido, esta calificación abarca también los gobiernos de Madero y Altamira.

En cambio, el 51 por ciento de la población percibe capacidad en la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, para atender esta problemática (ENSU, 24 de julio de 2025, pág. 20).