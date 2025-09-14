Por Agencias

Kopomá, Yucatán.- Un saldo de 15 personas muertas y, por lo menos, 5 lesionadas graves, dejó un accidente carretero ocurrido hoy en la vía carretera Mérida-Campeche, al colisionar una Van de pasajeros, un tráiler y un automóvil particular.

El trágico percance ocurrió en la zona del municipio de Kopomá, al sur-sureste del Estado de Yucatán.

Según el parte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Van trasladaba a unos 20 albañiles cuando se estrelló contra un tráiler, propiedad de una empresa cervecera.

El impacto derivó en el fallecimiento inmediato de 15 de los 20 albañiles de la unidad de transporte público.

Al parecer, la Van que transportaba a los trabajadores rebasó a un automóvil particular -que sólo tuvo daños materiales- y el tráiler lo golpeó de lleno.

Los cuerpos quedaron dispersos sobre el pavimento; las autoridades policiacas cerraron el tránsito vehicular en ambos carriles de dicha vía.

Ante la gravedad del accidente, decenas de testigos avisaron a los servicios de emergencia; en tanto, dieron apoyo hasta la llegada de los cuerpos de emergencia y paramédicos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordonaron el área para las labores de investigación del accidente.

El Ministerio Público levantó los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense, en espera de su identificación.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunque hasta ahora las autoridades no habían confirmado la identidad de las víctimas. (Luis A. Boffil Gómez/La Jornada).