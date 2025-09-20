Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, refrendó que está en plena disposición de acudir a las autoridades judiciales, en caso de ser requerido. “Aquí estoy, aquí estaré, y aquí prevaleceré, dijo y deploró que continúe la campaña mediática que insiste en involucrarlo en los delitos cometidos por Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de seguridad pública cuando gobernó Tabasco.

Rechazó, en ese sentido, las versiones, divulgadas en algunos medios, de que antes de ser nombrado secretario de seguridad, Bermúdez Requena negoció con los grupos delincuenciales de la entidad que se permitiera que el proceso electoral por el que él resultó electo gobernador de Tabasco, se realizara en paz. “Es una mentira”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sostuvo que “los conservadores y sus medios de comunicación, han perdido la brújula”, ya que en sus informaciones “mentirosas” se refieren a “supuestos testigos, en declaraciones o expedientes que no son citados ni referidos, cuando por estricta labor profesional, así debería ocurrir”.

Hizo notar que en esas informaciones, “se sostiene que hubo acuerdos para que las elecciones de 2018 en el estado de Tabasco, donde yo obtuve un triunfo indiscutido, no ocurrieran disturbios. Es un despropósito el pensarlo siquiera. La historia de las elecciones en Tabasco, nunca se ha caracterizado por ser violenta y mucho menos porque se hayan utilizado los servicios de la delincuencia, para que el proceso se llevara a cabo en paz”.

“La propaganda al servicio del conservadurismo se dedica a elaborar y difundir mentiras políticas”, dijo e hizo notar que en aquella elección de junio del 2018 en Tabasco, la seguridad de la jornada electoral estuvo a cargo del gobierno en turno, y justamente estuvo en las manos del secretario de seguridad pública, que al llegar el gobierno que encabecé, fue ratificado en el cargo” y no era Bermúdez Requena.

El senador López Hernández resaltó que “la propaganda de medios interesados en desarticular la Cuarta Transformación, y con ello socavar el movimiento genuino del pueblo México por alcanzar sus libertades, no rendirá frutos. La derecha recalcitrante que tiene instrumentos mediáticos no tendrá éxito”. (Andrea Becerril/La Jornada).