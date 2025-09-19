Por Agencias

Ciudad de México.- El senador del PRI, Alejandro Moreno, Cárdenas fue removido de la presidencia de la Comisión de Marina, que ya no le correspondía, porque su grupo perdió a uno de sus integrantes que se pasó a MC, pero Alito sostuvo que se la arrebataron por “revanchismo político” y anunció que llevará a cabo una gira internacional para denunciar que en México “hay un narco gobierno terrorista”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, expuso que el asunto se discutió al interior de ese órgano de gobierno, porque la salida del PRI del senador Néstor Camarillo dejó a ese grupo con 13 integrantes y cambió la proporcionalidad.

Perdieron la vicepresidencia que tenían en la mesa directiva y la presidencia de la Comisión de Marina, que ahora tendrá Morena, explicó.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Moreno Cárdenas sostuvo que le “arrebataron” la presidencia de la Comisión de Marina en un acto de” autoritarismo y revancha política”, de López Hernández, porque él ha señalado la corrupción y la complicidad de Morena con el narcotráfico”.

“Este gobierno pactó con los delincuentes: desde el tráfico de drogas y el huachicol en puertos y aduanas hasta la extorsión de empresas. Quitarnos la Comisión de Marina constituye una reacción desesperada, pero no nos van a doblar”, sostuvo.

El también dirigente del PRI anunció que emprenderá una campaña internacional de denuncia en foros y gobiernos extranjeros los nexos del gobierno de Morena con el crimen organizado.

“Este es un acto de revanchismo, este es un acto visceral, es un acto que no mide las consecuencias, porque a Alejandro Moreno, no lo van a callar, no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando”, expuso a su vez el coordinador priísta Manuel Añorve. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).