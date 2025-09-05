Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas trabaja en productos turísticos, mostrando las bellezas del estado e impulsando a México como el mejor y más variado destino turístico del mundo, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

El funcionario estatal destacó que se están analizando, junto con la comunidad, las mejores estrategias para captar el mayor número de visitantes, así como las mejores que impulsen el desarrollo.

“Se está preparando la ‘Ruta del Bernal’ en el municipio de González, el Corredor Gastronómico Interejidal comenzando en Ciudad Victoria y que se ampliará a otros municipios como Aldama, Ocampo, entre otros más”, indicó.

“Además, daremos a conocer en breve otros espacios en donde proyectaremos las riquezas del estado como en Jaumave y uno más en torno al cenote, de lo que se trata es de potencializar nuestros atractivos turísticos”, refirió el funcionario.

Explicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal promotor de que se fortalezca y apoye a las comunidades, porque el desarrollo y bienestar en su administración debe llegar a todas las familias de Tamaulipas.

Con este impulso, se mejora la imagen de la comunidad y se hace más productiva, generando oportunidades para la población, mejorando sus condiciones y contribuyendo al desarrollo turístico del estado.

Sobre el proyecto del Corredor Gastronómico Interejidal, dijo que le dará un plus a los municipios participantes, donde se colocarán desde señalética, un arco de ubicación, certificación de cocineras tradicionales, entre otros apoyos más.

Hernández Rodríguez dijo que con estas estrategias, se busca atraer más turismo y visitantes a las comunidades rurales, generando más derrama económica, empleo y desarrollo para esos municipios.