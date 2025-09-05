Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Víctor “H”, por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravante, y utilización de placas oficiales expedidas para identificar otro vehículo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al verificar una denuncia anónima sobre posibles hechos delictivos, detuvieron al ahora vinculado a bordo de un vehículo sin la matrícula delantera en la colonia Las Glorias, en Los Mochis, Sinaloa; al realizar la revisión respectiva, aseguraron en la cajuela un arma de fuego tipo fusil con aditamento lanzagranadas y un cargador desabastecido.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa, con sede en Los Mochis, decretara la vinculación referida, prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.