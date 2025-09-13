Por Agencias

Puebla, Puebla.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que uno de los principales logros de los gobiernos de la cuarta transformación ha sido combatir la desigualdad en México, que se encuentra en el nivel más bajo de la historia. Afirmó que nuestro país pasó de ser una de las naciones con mayor desigualdad en el continente a ser de los que tienen menor desigualdad en este periodo.

Al continuar su gira por todo el país para difundir su primer informe de gobierno la mandataria destacó que el sello principal de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el suyo es la cercanía con los sectores populares, y sin ese vínculo se borraría la característica central. Un sello que mediante la política salarial y los programas sociales ha permitido favorecer el nivel de vida de las familias al punto de que en el sexenio de López Obrador 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

En el Centro de Exposiciones Puebla, Sheinbaum destacó que en el periodo neoliberal se restringió el incremento al salario de los trabajadores, política que cambió en 2018 con la llegada de López Obrador, el salario mínimo se incrementó en un 135 por ciento, al pasar de 3 mil a 8 mil 600 pesos mensuales.

En paralelo, la pensión de adultos mayores y a las personas con discapacidad, así como el apoyo a los jóvenes y a los estudiantes y en conjunto los apoyos sociales han favorecido el mejoramiento del nivel de vida de la población.

En este marco, destacó una vez más el cambio radical en el Poder Judicial porque a partir de ahora los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no responden a los grandes intereses económicos porque se determinó que fueran electos con voto popular.

Por otro lado también destacó que otra característica de su movimiento es no permitir la corrupción, “nosotros siempre combatiremos la corrupción esté donde esté”.

Por último, Sheinbaum afirmó que “ningún recurso público que llegue a un gobernante puede ser de manera mal habida”. (Alonso Urrutia/La Jornada).