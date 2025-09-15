Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que las empresas extranjeras pueden llevar a sus empleados a su país “por un tiempo” para capacitar a trabajadores estadunidenses. Dichas declaraciones suceden luego de que la semana pasada 475 trabajadores de origen surcoreano fueron detenidos durante una redada de inmigración en Georgia.

En el mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario expresó que no busca “asustar o desincentivar la inversión en Estados Unidos de países o compañías del exterior”. Al contrario, expresó, las empresas extranjeras “son bienvenidas”.

“Cuando empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas, o varias otras ‘cosas’ extremadamente complejas vienen a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente experta por un periodo de tiempo para enseñar y entrenar a nuestra gente a hacer estos muy únicos y complejos productos”.

Si no ocurriera esto, detalló el mandatario, productos como chips, semiconductores, computadoras, barcos y trenes no podrían llegar a Estados Unidos, así como “tantos otros productos que tenemos que aprender de otros a fabricar. O, en muchos casos, reaprender, porque antes éramos excelentes en eso, pero ya no. Antes construíamos un barco al día y ahora apenas hacemos uno al año”, escribió Trump. (La Jornada).