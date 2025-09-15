Por Agencias

Toluca, Estado de México.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este domingo que la Cuarta Transformación “tiene principios, tiene causas y da resultados”.

Al encabezar en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca un acto multitudinario como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, que cerrará el 5 de octubre en el Zócalo capitalino, la mandataria federal sostuvo que su gobierno ha demostrado que “la honestidad y la honradez dan resultados cuando se trabaja para el pueblo” y subrayó que los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación se reflejan en la disminución de la pobreza y la desigualdad, al tiempo que se fortalece el desarrollo económico del país.

Frente a miles de personas, entre ellos un amplio sector de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sheinbaum lanzó vivas a los docentes y a la gobernadora, Delfina Gómez.

En tanto, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos desplegó mantas con la exigencia de recursos para la educación pública, en particular para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

La jefa del Ejecutivo hizo un repaso de los principios que guían a la transformación: primero los pobres; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. “Esa consigna, ese pensamiento, esa forma de gobernar muestra lo que somos en realidad las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

La Presidenta destacó que uno de los logros históricos de este año fue la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que calificó como un paso decisivo para consolidar a México como “el país más democrático del mundo”.

En cuanto a proyectos para el estado de México, Sheinbaum anunció que en los próximos meses se culminará el Tren Interurbano México-Toluca; se pondrá en marcha un plan integral para el oriente del estado; y se avanzará en la construcción de hospitales, la mejora de carreteras y nuevas universidades. También mencionó acciones en materia de salud, vivienda e infraestructura hídrica, como el saneamiento del río Lerma.

En el marco de las celebraciones patrias, la mandataria subrayó que la independencia de México es una conquista diaria y refrendó que el país “es libre, independiente y soberano, y así lo seguirá siendo por voluntad de su pueblo”.

Por su parte, la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a Sheinbaum el respaldo para la puesta en marcha del plan integral para el oriente del Estado de México, al tiempo que reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con el gobierno federal. “Cuente con todo nuestro apoyo y respaldo absoluto al proyecto de nación que encabeza”, expresó la mandataria estatal.

El acto en Toluca marcó el cierre de la primera mitad de la gira nacional de rendición de cuentas de la Presidenta, en la que ha visitado 16 estados del país para dar a conocer los resultados de su gestión. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).