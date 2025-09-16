Por Agencias

Chihuahua.- Una balacera al concluir una callejoneada y fiestas patronales en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua, dejó como saldo seis personas fallecidas y nueve lesionados, uno de ellos, un oficial de la Policía Municipal también muerto, la madrugada de este lunes 15 de septiembre.

La Fiscalía estatal Distrito Zona Centro confirmó la muerte de seis hombres, por disparos de proyectil de arma de fuego, así como las lesiones de nueve personas.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco masculinos perdieron la vida cuando se encontraban en la vía pública, sobre la calle Bonifacia Miramontes, de la cabecera municipal de Gran Morelos, demarcación de la región occidente del estado de Chihuahua, colindante con ciudad Cuauhtémoc.

Posteriormente, uno de los hombres que resultó herido en el lugar, falleció en un hospital de la ciudad de Chihuahua, a donde lo habían trasladado para su atención médica.

Respecto a las nueve personas lesionadas, se trata de cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad.

Las investigaciones están a cargo de la Policía Ministerial y de personal Servicios Periciales, quienes aportarán los datos recabados mediante entrevistas y dictámenes periciales al Ministerio Público, para esclarecer los hechos.

En la escena, fue asegurado un vehículo tipo pick up marca Chevrolet, línea Tahoe, color negro, así como 8 casquillos calibre 223. 7 casquillos calibre .9mm, 6 cartuchos calibre .9mm, 17 cartuchos de calibre .223, y un arma Colt calibre 38 Súper. (Jesús Estrada/La Jornada).