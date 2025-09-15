Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- Los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México programados para la noche de este lunes fueron cancelados en Culiacán, donde sólo se realizará un acto cívico encabezado por autoridades de los tres Poderes del Estado y las fuerzas armadas, informó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

“He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los Poderes del estado y de las fuerzas armadas”, dijo el morenista.

Este es el segundo año que dicha fiesta no se celebra. El mandatario consideró que primero es la seguridad de los sinaloenses, por lo que pidió comprensión de la ciudadanía y los invitó a celebrar en sus hogares.

Pese a que los preparativos para la fiesta estaban listos, la tarde del domingo el mandatario envió el mensaje en su cuenta de X. Para el festejo estaba anunciada la presentación de los cantantes Marisela, El Coyote y el artista internacional Miguel Bosé.

Tras anunciarse la suspensión, también se inició el desmantelamiento de templetes que se colocaron en la explanada de gobierno estatal.

Esta situación ocurrió en el marco de la confrontación que mantienen desde hace más de un año las agrupaciones delictivas Los Mayitos y Los Chapitos, luego que Ismael El Mayo Zambada fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a autoridades de Estados Unidos.

Fuentes de seguridad revelaron que este fin de semana se perpetraron 11 asesinatos en la entidad. Uno que conmocionó a la ciudadanía fue el de una maestra de primaria que pereció durante un ataque armado en la localidad Nuevo Altata del municipio de Navolato.

La profesora regresaba de la playa con su esposo y sus dos hijas menores en su vehículo, cuando a la altura del puente de Isla de Cortes quedaron atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre bandas criminales.

A su vez, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anunció no dará el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de la casa de gobierno, debido a que trabajadores sindicalizados realizarán una protesta, y la nueve sede será el recinto de la Feria de Tepic. (Irene Sánchez y Javier Santos/La Jornada).