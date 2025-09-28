Por Agencias

Durango, Durango.- La Fiscalía General del Estado informó que detuvo a Paloma N, y Víctor Manuel N, madre y padrastro, de Paloma Nicole, una menor de 14 años que murió el sábado pasado, tras una cirugía estética.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público, se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, omisión de cuidados y falsificación de documentos.

De acuerdo con las indagatorias, Víctor Manuel N, médico cirujano, practicó tres cirugías estéticas a la menor el mismo día, lo que derivó en complicaciones fatales.

Además, se investiga la posible falsificación de un documento médico relacionado con un supuesto positivo de Covid de Paloma Nicole.

La captura ocurrió este sábado alrededor de las 11 horas, y forma parte de la investigación en curso del fallecimiento de la joven en una clínica privada.

La fiscalía indicó que el caso aún se encuentra en etapa inicial y que continúan las diligencias para determinar la responsabilidad penal de los implicados.

Esta tarde se realizará una marcha para exigir justicia por la muerte de Paloma Nicole. (Saúl Maldonado/La Jornada).