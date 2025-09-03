Por Agencias

Ciudad de México.- Tras la reunión que esta mañana sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos gobiernos dieron a conocer que el entendimiento en materia de seguridad que han alcanzado prioriza la colaboración conjunta para “desmantelar” a los cárteles de las drogas, atender la migración irregular y garantizar una frontera segura.

En un comunicado conjunto, Washington y México reafirmaron su cooperación en materia de seguridad, “la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

Subrayaron que el objetivo “es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”.

Asimismo, acordaron colaborar para “atender el movimiento ilegal (sic) de personas a través de la frontera”.

La cooperación, señalaron, se dará a través de acciones “específicas e inmediatas”, con las cuales se fortalecerá la seguridad a lo largo de la frontera compartida, pretende detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y poner fin al paso ilegal de armas.

El gobierno de Trump y de Sheinbaum convinieron que para alcanzar los objetivos en esta materia se establecerá un grupo de implementación de alto nivel, que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

Esto, agregaron, incluirá “medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

De acuerdo con los dos gobiernos, la estrecha colaboración que han mantenido “nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales”.

Expresaron su compromiso por fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides.

“Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”.

La reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio concluyó al filo de las 11:30 horas, es decir, un encuentro de 90 minutos en Palacio Nacional donde habría formalizado el Programa de Cooperación sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley.

De acuerdo a lo que anticipó Sheinbaum en su conferencia matutina, el tema central fueron las acciones bilaterales en materia de seguridad en ambos países, aunque ofreció que abordaría además su preocupación sobre la situación de los migrantes mexicanos en el país del norte; el cierre de la frontera al ganado mexicano debido a la plaga del gusano barrenador y las relaciones comerciales a partir de las modificaciones en la política arancelaria estadunidense.

La mandataria mexicana estuvo acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón.

En estos momentos, Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente ofrecen una conferencia de prensa conjunta. (Emir Olivares, Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz/La Jornada).