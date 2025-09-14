Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y la República de Colombia, la Fiscalía General de la República (FGR), recibió a dos personas de nacionalidad colombiana, requeridas por el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecuciones de Penas en la Ciudad de México, por su responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de introducción ilegal al territorio nacional de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el comunicado 610, Orielson “S”, fue detenido en 2015 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Colombia, después de una revisión de rutina en su equipaje le fueron encontrados cinco paquetes con un peso aproximado de 2.6 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Mientras que Luis “M”, fue detenido en 2015 en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, procedente de Colombia, cuando después de una revisión física de sus pertenencias le fueron encontrados tres paquetes de plástico con un peso aproximado de 1.1 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Por lo anterior, las dos personas fueron sentenciadas por el delito en mención, sin embargo, se les dictó la medida de libertad condicional, misma que no cumplieron y viajaron a su país natal Colombia.

Posteriormente, se comenzó con el proceso de extradición, fueron detenidos en dicho país y entregados en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, a la autoridad judicial mexicana que los requiere con el fin de que terminen de compurgar su sentencia.