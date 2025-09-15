Por Agencias

Ciudad de México.- En víspera de las fiestas patrias, el cónsul general de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza, llamó a los paisanos a no cruzar de manera irregular la frontera a través del Río Bravo. “¡No arriesgues tu vida, no vale la pena!”.

En un video compartido en redes sociales por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el representante diplomático alertó que es muy complicado tener un cruce exitoso por el cauce, debido a las fuertes corrientes.

A lado de las orillas del río, del lado estadunidense y justo frente a la franja fronteriza con Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cónsul mexicano advirtió del peligro que resulta intentar cruzar de forma indocumentada el Río Bravo, además que resaltó que hay una amplia presencia de elementos de corporaciones de seguridad del vecino del norte.

“Aquí se encuentra el Río Bravo, el cruce indocumentado por este lugar es extremadamente peligroso, tiene corrientes muy fuertes que si te atrapan pueden constarte la vida.

“Hay una fuerte custodia y unos fuertes patrullajes del ejército de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza. Es muy difícil que tengas un cruce exitoso, que además es muy riesgoso. ¡No arriesgues tu vida, no vale la pena!”, enfatizó Mendoza.

La cancillería agregó que las fuertes corrientes del cauce, sumadas al constante patrullaje fronterizo, “hacen que este cruce sea prácticamente imposible y ponga en riesgo tu vida”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).