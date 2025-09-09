Por Agencias

Ciudad de México.- La líder mundial con la que más conversaciones ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus primeros ocho meses de gobierno, ha sido con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

Lo anterior lo afirmó el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, quien agregó que gracias a ese diálogo “hoy tenemos una cooperación y colaboración histórica que hace a ambas naciones más fuertes y más seguras”.

En su cuenta de la plataforma X, el diplomático se refirió a la visita oficial que la semana pasado realizó a territorio mexicano el secretario de Estado de su país, Marco Rubio, con quien se alcanzaron compromisos en materia de seguridad.

“Como señaló @SecRubio en su visita, @POTUS @realDonaldTrump ha hablado con la presidenta @ClaudiaShein más que con cualquier otro líder mundial. Gracias a este diálogo fuerte y respetuoso, hoy tenemos una cooperación y colaboración histórica que hace a ambas naciones más fuertes y más seguras”, planteó Johnson la tarde de este lunes. (La Jornada).