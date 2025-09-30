Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- El Agente del Ministerio Público, adscrito a la a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada sentencia condenatoria de 55 años de prisión por desaparición cometida por particulares y de 45 años por el delito de violación en contra de Fran Alejandro “R”.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena después de que la representación social acreditó fehacientemente la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos la madrugada del 18 de diciembre de 2023, en una colonia al sur poniente de este municipio.

Asimismo, la autoridad judicial decretó que Fran Alejandro “R” deberá pagar 622 mil, 400 pesos, por concepto de multa, así como el pago por la cantidad de 134 mil, 652 pesos, por concepto de reparación del daño.