Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026, al menos cinco padres de familia han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), por considerar arbitraria y violatoria la forma en que se asignaron los turnos escolares en secundarias.

Las denuncias señalan que, pese a cumplir con criterios como promedio académico o lugar de residencia, algunos estudiantes fueron asignados a turnos que no corresponden a su situación, sin recibir explicación clara por parte de los directores de los centros educativos.

María Taidé Garza Guerra, titular del organismo, aclaró que las inconformidades no van dirigidas contra la Secretaría de Educación del Estado sino contra los directivos escolares, quienes tienen la responsabilidad final de asignar los turnos.

La CODHET ya atiende los casos reportados y mantiene diálogo constante con la Secretaría de Educación del Estado para garantizar que se respeten los derechos de los alumnos y de los propios planteles.

La doctora Garza Guerra, comprometida con su labor al frente del organismo defensor de los derechos humanos, subrayó que cuando se vulnera el derecho de un niño o niña a estudiar bajo condiciones justas, hay que actuar de inmediato.