Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Los Diablos Rojos del México coronaron una gran campaña para lograr su título 18 luego de vencer por pizarra de 7-3 a los Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey, con lo que se convierten en bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con este título, el equipo capitalino ha logrado el bicampeonato en la LMB por cuarta ocasión en su historia, acrecentando además su gran racha en la Serie del Rey, duelo en donde ha ganado los últimos 12 juegos tras barrer a los Pericos de Puebla en 2014, a los Sultanes de Monterrey en 2024 y ahora a los Charros de Jalisco.

“Me siento muy contento por obtener este título, principalmente porque batallé con algunas lesiones y pude recuperarme. Mis compañeros y mi familia fueron fundamentales para salir de mis problemas; además, Dios siempre estuvo de mi lado. También quiero darle las gracias a nuestra afición, que es la mejor”, dijo José Marmolejos, MVP del partido.

Con ataques de dos y tres carreras en las primeras dos entradas, la ‘Pandilla Escarlata’ tomó una ventaja de 5-0 con la que construyeron una victoria bajo los mismos cimientos con los que levantaron sus triunfos en la presente postemporada, un béisbol agresivo a la ofensiva, sólido pitcheo y defensiva hermética.

A la ofensiva, los Diablos Rojos tuvieron a José Marmolejos y Allen Córdoba con dos empujadas cada uno, mientras que Carlos Sepúlveda anotó en dos ocasiones. Las siete carreras anotadas del México en este juego llegaron en los spikes de seis jugadores: Sepúlveda, Córdoba, Marmolejos, Robinson Canó, José Pirela y Juan Carlos Gamboa.

Los Diablos concretaron así una Serie del Rey con la que completaron las 16 victorias que necesitaban en los playoffs para ser campeones, terminando con un parcial de 34 carreras anotadas y 10 recibidas. (Adriana Ruiz Reyes/La Jornada).