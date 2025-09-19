Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A días de rendir su primer “informe” de gobierno municipal, el alcalde de ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, enfrenta una caída estrepitosa en la percepción ciudadana. De acuerdo con el ranking nacional de Arias Consultores y Consulta Mitofsky, publicado en este mes de septiembre de 2025, Gattás descendió del lugar 13 al 57 en apenas dos meses, con una aprobación de 50.2% y una desaprobación de 49.8%, dejando a la capital tamaulipeca en un escenario de polarización total.

La caída no solo es numérica: Gattás había sido excluido de eventos oficiales del Gobierno del Estado, lo que evidencia una fractura institucional que se ha vuelto cada vez más visible. Su ausencia en actos públicos ha sido notoria, y en círculos políticos se habla de un distanciamiento que ya no se disimula.

De hecho, el día del Grito de Independencia, el alcalde decidió que encabezaría el suyo por separado, pero a última hora fue llamado, junto con su esposa al evento del gobernador Américo Villarreal.

En julio, el mismo estudio ubicaba a Gattás con 50.6% de aprobación, por encima de otros ediles de capitales, pero en cuestión de semanas la narrativa cambió. Hoy, su gestión enfrenta un desgaste acelerado, marcado por servicios colapsados, decisiones cuestionables y falta de resultados visibles.

La comparación con otros alcaldes tamaulipecos es inevitable. Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, se posicionó en el segundo lugar nacional con 58.2% de aprobación. Mónica Villarreal, de Tampico, se mantiene en el lugar 21 con 52.9%. Incluso Carlos Peña Ortiz, de Reynosa, con 48.5%, logró subir cuatro décimas en el mismo periodo.

El estudio, respaldado por más de 600 mil ejercicios realizados en 13 años, ofrece una radiografía clara: Eduardo Gattás pierde terreno frente a sus pares, y la ciudadanía lo sabe. La encuesta no es una opinión: es un reflejo del sentir ciudadano. Y hoy, ese reflejo muestra que la gestión de Gattás ya no convence y es totalmente inviable.