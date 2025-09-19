Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A más de 24 horas del incidente en el CETis No. 78 de Altamira, donde el director Julio César Barrón Morales fue agredido por estudiantes durante una protesta por presunto acoso sexual, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas sigue sin ofrecer respuestas claras sobre el estatus del funcionario ni sobre posibles antecedentes en su contra.

Este medio de comunicación le solicitó una entrevista directamente al coordinador estatal de la DGETI, Olegario Muñiz Cura, quien se comprometió a comunicarse para abordar el tema. Sin embargo, han transcurrido más de doce horas sin respuesta, lo que evidencia una falta de voluntad para transparentar información clave en un caso que involucra derechos estudiantiles, denuncias previas y posible omisión institucional.

Hasta ahora, la DGETI se ha limitado a emitir comunicados generales, sin responder preguntas puntuales como ¿existen antecedentes de denuncias contra el director?; ¿qué medidas se tomaron en su momento?; ¿cuál es el estatus actual del maestro y de los alumnos involucrados?, entre otras dudas que rodean a este caso.

La agresión ocurrió durante una manifestación estudiantil que comenzó de forma pacífica, pero escaló cuando el director intentó dialogar con los jóvenes. La situación derivó en violencia física y daños al mobiliario escolar, lo que obligó a la intervención de la Guardia Estatal.

El caso ha generado indignación y exige una investigación exhaustiva. Pero también exige transparencia institucional.