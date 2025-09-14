Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), César “El Chango” Vallejo, se coronó Campeón Mundial en la categoría M35-79 kg del Campeonato Mundial Master de Levantamiento de Pesas 2025, celebrado del 4 al 13 de septiembre en el Resort & Casino Westgate de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Vallejo, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y profesor en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano en la Licenciatura en Nutrición, obtuvo tres medallas de oro al imponerse en las pruebas de arranque, con una marca de 126 kilogramos; envión, con 146 kilogramos; y en el total, con 272 kilogramos, resultados que lo colocaron como campeón absoluto de su categoría.

El evento, organizado por la International Weightlifting Master, reunió a los mejores atletas de distintos continentes. Vallejo aseguró su participación tras conquistar el Campeonato Panamericano en mayo pasado, donde además estableció tres récords continentales, lo que le otorgó la clasificación como representante de México.

Con este triunfo, el docente universitario se convierte en el primer tamaulipeco en proclamarse campeón mundial en esta disciplina, marcando un hecho histórico para el deporte del estado y para la comunidad universitaria.

En declaraciones posteriores, Vallejo destacó que este resultado es fruto de años de esfuerzo, disciplina y constancia, y agradeció el respaldo de su familia, amigos, entrenador y patrocinadores, así como el apoyo recibido por el Instituto Tamaulipeco del Deporte.

La UAT reconoce este logro como un motivo de orgullo, al tratarse de un integrante de su comunidad docente que combina la formación académica con el deporte de alto rendimiento, siendo un ejemplo de superación y compromiso.