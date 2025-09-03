Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó en conferencia de prensa el “Encuentro Nacional Biocombustibles y sus Mezclas”, como una de las acciones del Gobierno del Estado en la transición energética del país.

Dicho evento está programado para celebrarse el 4 y 5 de septiembre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico, donde se abordarán temas relacionados con proyectos asociados a los biocombustibles y cómo se puede diversificar la matriz energética del estado.

En su intervención, Ángel Jiménez señaló que en el encuentro se discutirán los biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y cómo desde la Secretaría de Desarrollo Energético se trabaja en la producción de estos mismos para dar una alternativa a los productores de sorgo en el estado.

Asimismo, el subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible, Óscar Xitec Pérez Contreras, indicó que durante estos dos días se analizará desde la visión global hasta las realidades locales, haciendo énfasis en cómo Tamaulipas y México pueden aprovechar sus recursos, impulsar la innovación y cumplir con los compromisos de sostenibilidad.

“En Tamaulipas estamos listos para contribuir con seriedad y apertura, y con la convicción de que el futuro energético de México debe ser más limpio, más justo y más sostenible”, comentó Pérez Contreras.

Además, el director de Proyectos adscrito a la Subsecretaría de Hidrocarburos, Alán Rosales Medina, añadió que en Tamaulipas se generan aproximadamente dos millones de toneladas anuales de sorgo, y el proyecto de la SEDENER busca atender este tema social impulsando un proyecto estratégico para la construcción de una planta de biocombustibles.