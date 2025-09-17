Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- El Tribunal Electoral de Veracruz ratificó el triunfo de la panista Maryjose Gamboa Torales en las pasadas elecciones municipales en Boca del Río, dejando atrás las quejas presentadas por Morena.

Durante la sesión el magistrado y las magistradas votaron a favor de desechar las inconformidades de Morena por presuntos casos de violación al procedimiento del cómputo municipal, el rebase de tope de gastos de campaña, y violación a principios constitucionales, entre otros señalamientos.

Asimismo, el TEV determinó improcedente el nuevo cómputo de los votos emitidos el pasado 1 de junio que había sido solicitado por Morena, junto con acusaciones hacia el Organismo Público Local Electoral de Boca del Río, el cual también fue negado.

El mismo TEV consideró que el juicio presentado por la candidata de Morena, Bertha Ahued, por violencia política con razón de género, es inoperante y no modifica los resultados de la elección.

Cabe recordar que Boca del Río es uno de los municipios de Veracruz considerados como bastión del PAN en la entidad, luego de que otros municipios de importancia pasaron a manos del partido guinda en las pasadas elecciones.

En su momento, el triunfo de Gamboa Torales fue defendido desde la dirigencia nacional del blanquiazul y se acusó el intento de Morena por arrebatar el ayuntamiento a través de litigios.

Asimismo el candidato de Morena-PVEM por la presidencia municipal de Papantla, al norte del estado, Gonzalo Flores Castellanos, retuvo el triunfo tras la determinación del Tribunal Electoral de Veracruz.

Este martes16 de septiembre, se ratificaron los resultados que habían sido dados a conocer desde el pasado mes de junio por la autoridades electorales y que le ponían por delante del candidato de Movimiento Ciudadano, Mariano Romero.

Es de señalar que el conteo de votos de la elección de Papantla estuvo rodeado de señalamientos e intentos de violencia, por lo que el conteo de votos fue trasladado a la ciudad de Xalapa.

Originalmente el PREP había designado al candidato de MC como virtual ganador de las elecciones en Papantla con una diferencia de 401 votos, sin embargo dichos resultados fueron invertidos luego del cómputo y revisión de los paquetes electorales en el mes de junio.

Por ello, Movimiento Ciudadano interpuso diversas inconformidades y quejas ante las autoridades electorales, sin embargo estas fueron desechadas ratificando el triunfo de Morena.

“El TEV, después de un análisis jurídico e institucional del proceso electoral para ayuntamientos, ha ratificado el triunfo que tuvimos en las urnas el pasado 1de junio, esta deficiencia da plena y absoluta certeza y certidumbre a la plantada del pueblo de Papantla”, expresó Gonzalo Flores Castellanos en sus redes sociales. (Iván Sánchez/La Jornada).