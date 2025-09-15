Por Agencias

Ciudad de México.- El peso terminó la jornada de este lunes 15 de septiembre en su mejor nivel desde julio del año pasado respecto al dólar estadunidense, toda vez que el tipo de cambio interbancario cerró en 18.36 unidades por billete verde, de acuerdo con lo reportado por el Banco de México (BdeM).

Respecto a la sesión del viernes, el peso ganó 0.08 centavos o tuvo un avance de 0.4 por ciento, de acuerdo con el Banco Central.

El tipo de cambio interbancario es el referente de las operaciones en el mercado de divisas que diariamente reporta el BdeM. La cotización de hoy es la mejor desde el 23 de julio del año pasado.

La apreciación del peso ocurrió a la par de una caída del dólar estadunidense de 0.29 por ciento de acuerdo con su índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará la tasa de interés en 25 puntos base este miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con un análisis de Banco Base.

“La caída del dólar se debe también a que Donald Trump sigue presionando a la Reserva Federal, pues esta mañana mencionó que Jerome Powell debe de recortar las tasas de interés ahora y por mayor magnitud de lo que tenía en mente”, precisó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

En las ventanillas de los bancos, el dólar se compró en 17.82 pesos y se vendió en 18.84 unidades por billete verde, de acuerdo con Banamex.

El mercado de valores nacional también cerró en terreno positivo durante la sesión de este lunes, con el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 62 mil 102.13 puntos, un nuevo máximo en el mercado local.

Lo anterior significó una ganancia de 0.49 por ciento o un avance de 303.18 enteros respecto al cierre del viernes.

El IPC tocó un máximo de 62 mil 252.13 unidades a las 12:31 horas y un mínimo de 61 mil 730.36 enteros a las 7:45 horas.

Las emisoras con el mejor desempeño fueron Walmex con un avance 2.73 por ciento, Banorte con 1.59 por ciento, Grupo México con una ganancia de 1.51 por ciento, Femsa con 2 por ciento y La Comer con 0.23 por ciento.

Los analistas recordaron que mañana, martes 16 de septiembre, es feriado para los mercados financieros en México; sin embargo, el peso seguirá cotizando en el mercado cambiario, pues opera las 24 horas del día, motivo por el cual el tipo de cambio seguirá moviéndose, en antesala al anuncio de la Reserva Federal. (Julio Gutiérrez/La Jornada).