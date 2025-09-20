Por Agencias

Tapachula, Chiapas.- Los programas del Bienestar benefician a 1.9 millones de chiapanecos, lo que significa que “hay más beneficiarios que familias en Chiapas” señaló este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quiere decir que, al menos un apoyo o dos se reciben por familia en el estado. Y es una inversión de 45 mil 939 millones de pesos”, recalcó durante su visita a la frontera sur.

Desde una de las entidades con mayor pobreza del país, dijo que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se aplican los principios de primero los pobres, austeridad y con el pueblo todo.

Señaló que el aumento al salario mínimo ha reducido la brecha social y ahora México es el segundo país menos desigual, sólo después de Canadá.

El salario mínimo alcanza para 1.6 canastas básicas y al término del sexenio alcanzará para 2.5 canastas básicas, prometió Sheinbaum Pardo.

La mandataria dijo que su administración apuesta por convertir a Tapachula en “el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país, la primera frontera”, por lo que anunció un plan de industrialización con dos Polos de Desarrollo del Bienestar, el tren Interoceánico, la modernización de Puerto Chiapas, rehabilitación de la red carretera, entre otros proyectos en la entidad como la autopista San Cristóbal-Palenque, el Puente Rizo de Oro (entre los municipios de La Concordia y Chicomuselo), etcétera.

Además se comprometió a que su gobierno realizará compras de garantía del café del Soconusco y duplicar la de maíz de la frailesca. Además anunció la compra de una fábrica para producir harina a partir del maíz y que las ganancias del valor agregado vayan directo a los productores de Chiapas.

Detalló que a través de las Viviendas del Bienestar se construirán tan sólo en Chiapas 82 mil casas para las familias de escasos recursos. Mientras que 3 mil 513 comunidades indígenas y afromexicanas recibieron presupuesto público para obras que ellos mismos priorizarán en sus comunidades.

Sheinbaum Pardo aseguró que los gobiernos humanistas de la 4T se han enfocado en atender a los que menos tienen, a diferencia de los gobiernos neoliberales que gobernaban para la élite. Todos los presidentes que gobernaron antes del 2018 “dejaron a los mexicanos en la miseria”.

Pero a la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador cambió el modelo del país de fondo y en tan sólo seis años la pobreza se redujo sustancialmente, “salieron de la pobreza. 13.5 millones de mexicanos”.

Lo anterior porque se gobierna con el principio más humanista del mundo que es “primero los pobres”, lo que significa gobernar para quienes menos tienen y no dejar a nadie atrás.

“Hoy estamos en el momento de toda la historia de México con menos familias en pobreza”, apuntó.

A diferencia de los gobiernos neoliberales que daban arriba para ver si en algún momento llegaba abajo, ahora “se riega abajo como los árboles para que México florezca”, lanzó Sheinbaum en el estadio olímpico de Tapachula completamente abarrotado.

La mandataria aseguró que estas políticas públicas continuarán porque en el caso de los programas sociales ya son derechos constitucionales.

Además, nuevos programas como el apoyo a mujeres que reconoce el papel que estas juegan en la sociedad desde el hogar, y ahora con “la primera Comandanta de las Fuerzas Armadas”, las mujeres pueden ser lo que quieran, “estoy orgullosa de todas las mujeres”.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que su administración sigue los principios de aplicar los recursos con responsabilidad y destacó que la estrategia de seguridad de la mandataria “ha traído paz a Chiapas”.

Con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “Chiapas resurge como ese gigante del sur que está llamado a ser”, indicó Ramírez. (Edgar H. Clemente/La Jornada).