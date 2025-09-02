Por Redacción

Ciudad de México.- El subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), Óscar Xitec Pérez Contreras, participó en el encuentro “Misión Comercial USA-Canadá”, que reunió a más de 100 empresas de sectores estratégicos con el objetivo de consolidar a Tamaulipas como un destino atractivo para la inversión y el comercio en América del Norte.

En representación del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario Pérez Contreras destacó que Tamaulipas mantiene su liderazgo en materia energética mediante proyectos eléctricos, de transmisión y renovables; infraestructura de hidrocarburos y gas natural; la modernización de la Refinería Madero, así como el impulso a biocombustibles sostenibles.

Señaló que estos proyectos se desarrollan en línea con los planes estatal y nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar el crecimiento económico, la innovación tecnológica y el bienestar social de las familias tamaulipecas.

Con su participación en este encuentro internacional, Tamaulipas reafirma su papel estratégico en la región, consolidando alianzas que fortalecen la competitividad y el desarrollo sostenible en beneficio de México y América del Norte.