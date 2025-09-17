Por Agencias

Mexicali, Baja California.- Tras 15 días de desaparecidos, dos agentes de la Guardia Nacional (GN) fueron encontrados sin vida en Tijuana; los cuerpos tienen huellas de violencia y tortura.

Aunque la GN no ha emitido ningún posicionamiento, las víctimas responden a la filiación y características de los oficiales con reporte de desaparición del 30 de agosto.

En la colonia El Nido de Las Águilas se encontraron los cuerpos de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad originario del estado de México, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años oriundo de Puebla.

La Fiscalía General de Baja California capturó a Felipe, El Perro Negro, por el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de los oficiales.

A este hombre se le identifica como líder de una célula del crimen organizado de Playas de Rosarito que coincidió con los guardias nacionales en un bar en la colonia Nueva Tijuana, al oriente de esa ciudad fronteriza.

Horas más tarde, salieron del bar con la idea de convivir en otra zona de Tijuana en compañía de El Perro Negro. (Antonio Heras/La Jornada).