Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Samuel Alcántara Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), informó sobre el avance del programa estatal Beca Avanza, dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y educación especial en escuelas públicas.

Señaló que este beneficio es impulsado por el gobernador Américo Villarreal, en coordinación con el ITABEC, y tiene como objetivo apoyar a las familias tamaulipecas que más lo necesitan.

La convocatoria correspondiente al ciclo escolar 2024–2025 se abrió el 1 de septiembre. El registro se realiza a través de una plataforma digital que permite a los padres de familia cargar los documentos necesarios sin tener que acudir físicamente a realizar el trámite. Para quienes no cuentan con acceso a tecnología, se han habilitado 22 Centros Regionales de Desarrollo Educativo en todo el estado, donde se brinda asistencia personalizada para completar el proceso.

El programa está enfocado exclusivamente en estudiantes de preescolar, primaria y educación especial. No incluye a alumnos de secundaria ni de nivel medio superior, ya que esos niveles son atendidos actualmente por becas federales como la Rita Cetina y la Benito Juárez.

Además, se establece como requisito que los beneficiarios no reciban otro tipo de apoyo estatal o federal, con el fin de garantizar una distribución equitativa y alcanzar al mayor número de familias posible. En casos excepcionales, se contempla otorgar el beneficio a hermanos con excelencia académica, siempre que ambos mantengan un promedio de diez.

Para asegurar la transparencia del proceso, se realiza un cruce de RFCs y se cuenta con personal encargado de validar cada registro. Alcántara explicó que el objetivo es que al menos una persona por familia reciba algún tipo de beca, ya sea estatal o federal, y que se priorice a los sectores más vulnerables, incluyendo a estudiantes con discapacidad.

En cuanto al monto del apoyo, la beca consiste en dos pagos de 2 mil 500 pesos. El primero se entrega entre noviembre y diciembre, y el segundo se realiza en junio del siguiente año. Este recurso está destinado a cubrir necesidades básicas relacionadas con la educación de los menores, y se otorga directamente a las familias para que lo asignen según sus prioridades.

Durante la convocatoria anterior, se beneficiaron 20 mil familias en todo Tamaulipas, y se espera una cifra similar para el ciclo actual. Alcántara concluyó que este programa refleja el compromiso de un gobierno humanista, preocupado por atender a los sectores más vulnerables y garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental.