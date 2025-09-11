Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- Personal del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) inició este miércoles 10 de septiembre el proceso de recuento de 51 paquetes electorales pertenecientes a las elecciones de la Presidencia Municipal de Poza Rica.

En las instalaciones del Organismo Público Local Electoral, en la ciudad de Xalapa, se realiza dicho proceso derivado de impugnaciones de Morena ante el triunfo, en primera instancia de Movimiento Ciudadano en el municipio al norte del estado de Veracruz.

Cabe recordar que Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz (Morena-PVEM) presentó un recurso de inconformidad para que se analizaran los paquetes electorales, con lo que confía se le dará la victoria.

Por su parte el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Emilio Olvera Andrade, ha señalado en múltiples ocasiones que dicho procedimiento es ilegal, además de que temen que los paquetes hayan sido alterados y manipulados para favorecer a Morena.

En ese contexto, las bodegas del OPLE en Xalapa se encuentran fuertemente resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que portan equipos antimotines, además de que se colocaron vallas metálicas para controlar el acceso.

Durante el escrutinio de los paquetes electorales, se apartarán los votos que se consideren confusos o que tengan alguna irregularidad, para que posteriormente sean presentados en sesión privada ante los tres magistrados del TEEV.

Posteriormente, en una sesión del Tribunal se realizará la confirmación del resultado original, o en su caso la modificación de éste y declaración de triunfo para la candidata de Morena-PVEM para Poza Rica.

Cabe recordar que en las pasadas votaciones, los resultados que favorecieron a Olvera Andrade fueron con menos de mil votos de diferencia, lo que generó la inquietud y protesta de algunos simpatizantes de Rodríguez Rodríguez. (Iván Sánchez/La Jornada).