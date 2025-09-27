Por Agencias

Ciudad de México.- El juzgado décimo primero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México ordenó al contralmirante Fernando Farías Laguna que comparezca ante un juez de control con sede en el penal del Altiplano para que conozca las acusaciones en su contra por ser presunto responsable de formar parte de una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible a través de las aduanas de Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Tampico, Tamaulipas, entre otras.

De acuerdo con la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, otorgó una suspensión provisional a Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán, para que comparezca ante la jueza Nancy Selene Hidalgo, el próximo 1 de octubre.

Actualmente el contralmirante Fernando Farías es considerado prófugo de la justicia mexicana, luego de que los primeros días de este mes, 14 integrantes de la red de corrupción que involucra a altos mandos de la Semar -entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna-, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas, fueron detenidos y ya se encuentran sujetos a proceso penal por los delitos de delito de delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos.

La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos Ciudad de México, emitió un acuerdo en el cual establece que “en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, en lo que interesa, informa que la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa al proceso penal 325/2025, en cuanto al aquí quejoso Fernando Farías laguna, fue señalada para las 9:00 horas del 1 de octubre del año en curso”. (Gustavo Castillo García/La Jornada).